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Білоруску зняли з потоку, де виступлять українки, на етапі Кубку світу з художньої гімнастики

Сьогодні 10:45 91 0
Білоруску зняли з потоку, де виступлять українки, на етапі Кубку світу з художньої гімнастики
Фото:УФГ
#Вікторія Онопрієнко, #Таїсія Онофрійчук

Джерело - Чемпіон.

"Нейтральна атлетика" з Білорусі Аліна Гарнасько мала виступати в одному потоці разом із представницями збірної України Вікторією Онопрієнко і Таїсією Онофрійчук на етапі Кубку світу з художньої гімнастики у Софії (Болгарія).

Але після клопотання української сторони Аліну зняли з потоку.

Про це інформує Українська федерація гімнастики (УФГ).

Зазначені змагання проходитимуть з 12 до 14 квітня.

Склад України

  • Індивідуальна першість: Вікторія Онопрієнко, Таїсія Онофрійчук.
  • Національна збірна команда в групових вправах: Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.

Напередодні українка Анастасія Ікан здобула бронзову нагороду у вправах з обручем на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у болгарській Софії.

Нагадаємо, Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук завоювали три медалі на минулому етапі Гран-Прі у Франції.

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