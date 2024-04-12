Відомо, хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2024

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала одну ліцензію на Олімпіаду-2024 в Парижі у важкій атлетиці – Каміла Конотоп завершила відбір на 2 сходинці світового рейтингу в своїй категорії.

Ймовірно, олімпійська ліцензія Конотоп буде єдиною для країни.

Про це інформує Суспільне спорт.

23-річна Конотоп виступає у вазі до 59 кг, її найкращий результат у відборі за сумою двоборства – 236 кг (це став другий результат у світі).

Всього на Олімпіаду-2024 у кожній категорії відберуться по 12 важкоатлетів.

Кваліфікаційні норми виконали також українки Анастасія Манєвська (вага 81+ кг) та Світлана Самуляк (вага 71 кг), але вони не входять у топ-10 найкращих світового рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що Самуляк здобула три нагороди на Кубку світу в Пхукеті, а Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.