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Відомо, хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2024

Сьогодні 10:31 109 0
Відомо, хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2024
#Каміла Конотоп, #Світлана Самуляк, #Анастасія Манєвська

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала одну ліцензію на Олімпіаду-2024 в Парижі у важкій атлетиці – Каміла Конотоп завершила відбір на 2 сходинці світового рейтингу в своїй категорії.

Ймовірно, олімпійська ліцензія Конотоп буде єдиною для країни.

Про це інформує Суспільне спорт. 

23-річна Конотоп виступає у вазі до 59 кг, її найкращий результат у відборі за сумою двоборства – 236 кг (це став другий результат у світі). 

Всього на Олімпіаду-2024 у кожній категорії відберуться по 12 важкоатлетів.

Кваліфікаційні норми виконали також українки Анастасія Манєвська (вага 81+ кг) та Світлана Самуляк (вага 71 кг), але вони не входять у топ-10 найкращих світового рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що Самуляк здобула три нагороди на Кубку світу в Пхукеті, а Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

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