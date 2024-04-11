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06.04.2024 10:01 1047

Алонсо підписав новий контракт з командою Формули-1

Сьогодні 20:05 50 0
Алонсо підписав новий контракт з командою Формули-1
#Фернандо Алонсо

Джерело - Чемпіон.

Пілот Фернандо Алонсо продовжив контракт з командою Формули-1 Астон Мартін. 

Про це повідомляє Formula 1.

Новий договір розрахований до кінця сезону-2026.

Це означає, що на момент завершення контракту Алонсо буде 45 років. Зараз 42-річний дворазовий чемпіон світу є найбільш віковим пілотом Ф-1.

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Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Раніше повідомлялося, що Алонсо може перебратися до Ред Булла або Мерседеса. Нинішнього сезону Алонсо набрав 24 очки і посідає 8-ме місце у загальному заліку.

У Ф-1 Алонсо виступав за Мінарді, Рено, Макларен, Феррарі, Альпін та Астон Мартін.

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