Алонсо підписав новий контракт з командою Формули-1

Джерело - Чемпіон.
Пілот Фернандо Алонсо продовжив контракт з командою Формули-1 Астон Мартін.
Про це повідомляє Formula 1.
Новий договір розрахований до кінця сезону-2026.
Це означає, що на момент завершення контракту Алонсо буде 45 років. Зараз 42-річний дворазовий чемпіон світу є найбільш віковим пілотом Ф-1.
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Раніше повідомлялося, що Алонсо може перебратися до Ред Булла або Мерседеса. Нинішнього сезону Алонсо набрав 24 очки і посідає 8-ме місце у загальному заліку.
У Ф-1 Алонсо виступав за Мінарді, Рено, Макларен, Феррарі, Альпін та Астон Мартін.