Ферстаппен может отримати іменитого напарника в наступному сезоні

Фернандо Алонсо може перейти в Ред Булл в наступному сезоні. Глава команди Крістіан Хорнер провів попередні переговори з командою дворазового чемпіона світу, який зараз виступає за Астон Мартін.

Про це повідомляє видання f1insider.com

Хорнер зустрівся з менеджером і давнім товаришем Алонсо, Флавіо Бріаторе. Про результати переговорів не повідомляється.

💣🚨BREAKING



🔵 Christian Horner wants to sign Fernando Alonso for Red Bull in 2025.



🇪🇸Talks are advanced for the signing of the Spanish driver.



via @F1insidercom #F1 pic.twitter.com/uGkAYalhah