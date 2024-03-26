Ферстаппен может отримати іменитого напарника в наступному сезоні

Джерело - f1insider.

Фернандо Алонсо може перейти в Ред Булл в наступному сезоні. Глава команди Крістіан Хорнер провів попередні переговори з командою дворазового чемпіона світу, який зараз виступає за Астон Мартін.

Про це повідомляє видання f1insider.com

Хорнер зустрівся з менеджером і давнім товаришем Алонсо, Флавіо Бріаторе. Про результати переговорів не повідомляється.

💣🚨BREAKING



🔵 Christian Horner wants to sign Fernando Alonso for Red Bull in 2025.



🇪🇸Talks are advanced for the signing of the Spanish driver.



via @F1insidercom #F1 pic.twitter.com/uGkAYalhah — Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) March 25, 2024

Хорнер давно мріяв попрацювати з Алонсо. Функціонер намагався запросити іспанського гонщика до команди в 2013 році, але тоді не зміг переконати решту менеджменту в доцільності підписання дворазового чемпіона світу. Тепер же британець заручився підтримкою власника контрольного пакету акцій Ред Булла Чалерма Ювідьї.

Нагадаємо, що в останньому Гран-прі маневр Алонсо спровокував аварію іншого пілота.

Перемогу в Гран-прі здобув іспанець Карлос Сайнс.