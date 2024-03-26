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Ферстаппен может отримати іменитого напарника в наступному сезоні

Сьогодні 07:51 149 0
Ферстаппен может отримати іменитого напарника в наступному сезоні
#Фернандо Алонсо, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - f1insider.

Фернандо Алонсо може перейти в Ред Булл в наступному сезоні. Глава команди Крістіан Хорнер провів попередні переговори з командою дворазового чемпіона світу, який зараз виступає за Астон Мартін.

Про це повідомляє видання f1insider.com

Хорнер зустрівся з менеджером і давнім товаришем Алонсо, Флавіо Бріаторе. Про результати переговорів не повідомляється.

Хорнер давно мріяв попрацювати з Алонсо. Функціонер намагався запросити іспанського гонщика до команди в 2013 році, але тоді не зміг переконати решту менеджменту в доцільності підписання дворазового чемпіона світу. Тепер же британець заручився підтримкою власника контрольного пакету акцій Ред Булла Чалерма Ювідьї.

Нагадаємо, що в останньому Гран-прі маневр Алонсо спровокував аварію іншого пілота.

Перемогу в Гран-прі здобув іспанець Карлос Сайнс.

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