Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги України з волейболу, перемігши Юридичну академію в третьому матчі протистояння.
Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (17:25, 18:25, 24:26).
За регламентом, фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд. Враховуючи позитивний результат команди з Житомира у перших двох матчах, Житичі оформили бронзу чемпіонату вже у третій грі серії.
Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, матч за 3 місце, 11 квітня
Зазначимо, що ці команди вже втретє змагались за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.
Золоті та срібні нагороди Суперліги у фінальному протистоянні розігрують Прометей та Епіцентр-Подоляни. У першому та другому матчі серії сильнішими були дніпряни. Третій поєдинок серії відбудеться 12 квітня. Початок - о 19:00 за київським часом.