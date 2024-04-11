Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Житичі-Полісся стали бронзовими призерами Суперліги України з волейболу, перемігши Юридичну академію в третьому матчі протистояння.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (17:25, 18:25, 24:26).

За регламентом, фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд. Враховуючи позитивний результат команди з Житомира у перших двох матчах, Житичі оформили бронзу чемпіонату вже у третій грі серії.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Плей-оф, матч за 3 місце, 11 квітня

Юридична академія (Харків) — Житичі-Полісся (Житомир) 0:3 (17:25, 18:25, 24:26)

(Рахунок у серії - 0:3)

Зазначимо, що ці команди вже втретє змагались за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.

Золоті та срібні нагороди Суперліги у фінальному протистоянні розігрують Прометей та Епіцентр-Подоляни. У першому та другому матчі серії сильнішими були дніпряни. Третій поєдинок серії відбудеться 12 квітня. Початок - о 19:00 за київським часом.