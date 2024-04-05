Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей без проблем здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок пройшов у Чернівцях на арені "ПВЛУ" та завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Зазначимо, що фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд.

Наступний матч протистояння відбудеться 7 квітня. Початок - о 14:00 за київським часом.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Фінал, перший матч, 5 квітня

Прометей (Дніпро) – Епіцентр-Подоляни (Городок) 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).

Нагадаємо, що на стадії півфіналу змагання дніпряни пройшли Юракадемію. Зі свого боку команда з Городка вибила Житичі-Полісся.

Юракадемія та Житичі змагаються у протистоянні за 3 місце. У першому матчі сильнішою виявилась команда з Житомира.