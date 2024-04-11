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06.04.2024 10:01 1047

Лалаян виграв Кубок світу: результати 12 дня змагань

Проведено останній змагальний день Кубка світу за версією IWF
Сьогодні 18:56 108 0
Лалаян виграв Кубок світу: результати 12 дня змагань

Джерело - Чемпіон.

11 квітня у Пхукеті (Таїланд) відбувся останній, 12, день Кубку Світу IWF з важкої атлетики, що був останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Багаторазовий рекордсмен світу Лаша Талахадзе з Грузії знявся після зважування у другій поспіль кваліфікації. Лідер рейтингу має проблеми з коліном і більше стурбований довготривалою підготовкою до Парижа. Другий у рейтингу Гор Мінасян з Бахрейну також знявся, разом із двома іншими у топ-10, Ман Асадом із Сирії та Абдельрахманом Ельсаїдом з Єгипту. Коли Едуард Зязюлін, спортсмен з Білорусі в індивідуальному нейтральному заліку, розбомбив уривком, лише половина тих, хто прямував до Парижа, залишилася брати участь у поштовху.

Вараздат Лалаян з Вірменії та Алі Давуді, третій і четвертий у рейтингу, покращили свої найкращі результати, фінішувавши першим і другим. Обидва відмовилися від своєї останньої спроби. Лалаян зробив 210-253-463, а Давуді 202-252-454. Інший іранець, Аят Шаріфі, був третім у групі B на 201-246-447, де він вирушив на останню спробу випередити Давуді, але зазнав невдачі.

У Парижі Талахадзе намагатиметься завоювати своє третє олімпійське золото.

Нагадаємо, що українка Світлана Самуляк здобула три нагороди на цьому турнірі, а Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

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