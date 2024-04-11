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06.04.2024 10:01 1045

Помер легендарний борець сумо Таро

Сьогодні 18:02 225 0
Помер легендарний борець сумо Таро

Джерело - CNN.

11 квітня у віці 54 років через серцеву недостатність помер легендарний борець сумо Акебоно Таро.

Про це повідомляє СNN.

Акебоно Таро (справжнє ім'я Чад Роуен) народився 1969 року на Гаваях, згодом переїхав до Японії, прийняв підданство і змінив ім'я.

Таро вважається одним із найвищих і найважчих борців сумо в історії. Його зріст становив 203 см, а вага - 235 кг. За свою кар'єру він 11 разів вигравав Кубок імператора і став першим іноземцем, який досяг йокодзуна - найвищого рангу для сумоїста.

На своєму рахунку Таро має 566 перемог і 198 поразок. Є одним із найпопулярніших представників сумо в історії цього спорту, у 90-ті роки саме Акебоно сильно вплинув на його популярність.

Після завершення кар'єри 2001 року отримав тренерську ліцензію, пробував себе в кікбоксингу та рестлінгу. Двічі ставав чемпіоном All Japan Pro Wrestling у важкій вазі, але 2017 року кинув і реслінг через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором.

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