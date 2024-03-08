Джерело - Чемпіон.

На 69-му році життя помер канадець українського походження Данило Мигаль.

Про це повідомив журналіст Любомир Кузьмяк.

Нагадаємо, що під час півфінального матчу Олімпійських ігор 1976 року між збірними СРСР та НДР (Німецька Демократична Республіка) Мигаль вибіг на поле у вишиванці та з прапором України, станцював гопак і після був спокійно відведений з поля поліцією.

Відео легендарного моменту

Цікава реакція коментатора. На початку відео він закінчує якусь фразу про збірну НДР. І далі: "О, це цікаво, я припускаю, що це вболівальник НДР. Кольори його прапора схоже підтверджують це, але він танцює на радянський манір. Під час того, як публіка зустрічає його оваціями, поліція втручається, але ввічливо. Так, іноді футбол викликає, як і інші види спорту, ентузіазм, але все ж шкода, що доводиться переривати матч. Але в кожному разі, йому вдалося переграти уважність охорони стадіону..."

Чемпіонами Олімпіади тоді стала якраз НДР. Команда СРСР здобула бронзу.