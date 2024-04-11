Джерело - Чемпіон.

У четвер, 11 квітня, відбудеться третя гра фінальної серії Суперліги України з волейболу між Житичами-Полісся та Юридичною академією. Команди боротимуться за бронзові нагороди.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наразі у серії перемагає житомирська команда з рахунком 2:0.

Фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Гра за 3 місце, третій матч

11 квітня

Юридична академія (Харків) – Житичі-Полісся (Житомир)

Рахунок у серії 0:2

Зазначимо, що ці команди вже втретє змагатимуться за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.

Нагадаємо, перший поєдинок за третє місце завершився впевненою перемогою житомирців (3:0). Другий матч був більш рівним, тим не менш, Житичі знову переграли харків'ян (3:1).

Прометей та Епіцентр-Подоляни продовжують боротьбу за перше місце в Суперлізі. Напередодні дніпровський клуб у напруженому матчі переграв суперника. Рахунок у серії 2:0 на користь Прометея.