Джерело - Чемпіон.
У четвер, 11 квітня, відбудеться третя гра фінальної серії Суперліги України з волейболу між Житичами-Полісся та Юридичною академією. Команди боротимуться за бронзові нагороди.
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наразі у серії перемагає житомирська команда з рахунком 2:0.
Фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд.
Гра за 3 місце, третій матч
Юридична академія (Харків) – Житичі-Полісся (Житомир)
Рахунок у серії 0:2
Зазначимо, що ці команди вже втретє змагатимуться за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.
Нагадаємо, перший поєдинок за третє місце завершився впевненою перемогою житомирців (3:0). Другий матч був більш рівним, тим не менш, Житичі знову переграли харків'ян (3:1).
Прометей та Епіцентр-Подоляни продовжують боротьбу за перше місце в Суперлізі. Напередодні дніпровський клуб у напруженому матчі переграв суперника. Рахунок у серії 2:0 на користь Прометея.