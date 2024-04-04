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Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги

Сьогодні 19:32 103 0
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Житичі
#Юридична академія, #Житичі-Полісся, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Житичі-Полісся впевнено перемогли Юридичну академію в першому матчі за третє місце Суперліги з волейболу.

Поєдинок проходив у Чернівцях на арені ПВЛУ і завершився з рахунком 3:0. Харків'яни спробували переломити хід матчу в другому сеті, однак суперники взяли 7 поспіль розіграшів і вирвали перемогу.

Матч-відповідь відбудеться у суботу, 6 квітня. Початок — о 14:00 за київським часом.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, матч за 3 місце, 4 квітня

Юридична академія (Харків)  Житичі-Полісся (Житомир) 0:3 (18:25, 23:25, 21:25)

Зазначимо, що ці команди вже втретє змагатимуться за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.

Нагадаємо, у півфіналі житомирці без шансів поступились Епіцентр-Подолянам, а харків'яни програли Прометею. Перший матч фіналу Прометей — Епіцентр-Подоляни відбудеться у п'ятницю, 5 квітня. Поєдинок розпочнеться о 18:00.

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