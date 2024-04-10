Джерело - Motosport.
Французька команда Формули-1 Альпін заперечила будь-які чутки про продаж.
Видання Motosport цитує заяву команди.
"Чутки та різні коментарі про те, що команду виставлено на продаж, не відповідають дійсності. Гоночний колектив категорично не продається", - повідомили Альпін.
Зазначимо, що подібні повіомлення з'явились на тлі провального старту в чемпіонаті 2024 року. У нещодавньому Гран-прі Японії пілоти команди, Естебан Окон та П'єр Гаслі, посіли 15 та 16 місце в гонці відповідно.