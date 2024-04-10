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07.04.2024 07:40 913

В Альпін прокоментували чутки щодо продажу команди Формули-1

Сьогодні 21:00 46 0
В Альпін прокоментували чутки щодо продажу команди Формули-1
#Альпін

Джерело - Motosport.

Французька команда Формули-1 Альпін заперечила будь-які чутки про продаж.

Видання Motosport цитує заяву команди.

"Чутки та різні коментарі про те, що команду виставлено на продаж, не відповідають дійсності. Гоночний колектив категорично не продається", - повідомили Альпін.

Зазначимо, що подібні повіомлення з'явились на тлі провального старту в чемпіонаті 2024 року. У нещодавньому Гран-прі Японії пілоти команди, Естебан Окон та П'єр Гаслі, посіли 15 та 16 місце в гонці відповідно.

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