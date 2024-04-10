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06.04.2024 12:08 1167

Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати

Сьогодні 12:59 598 0
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати

Джерело - Sport Express.

Ексчемпіон світу з шахів, українець Руслан Пономарьов вважає, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) нині контролює Росія, а також міркує над тим, щоб залишити родину в Іспанії та поїхати воювати.

Про це він розповів під час інтерв'ю для Sport Express.

"Мені психологічно важко змагатися у теперішній час проти російських шахістів. Росіяни інколи перед партією самі запитують: "Руки не будемо потискати?" (це така традиція перед початком та після завершення партії — авт.). 

Через це постійно трапляється казуси і неприємні ситуації. Наприклад, коли російський гросмейстер Владислав Артем'єв програв українцю Юрій Кузубову. І ворожі пропагандисти використали той факт, що вони потиснули один одному руки.

Коли ти виграєш, а суперник подає тобі руку (в знак здачі партії), завжди думаєш над тим, потискати її чи ні. Це ж багатовікова шахова традиція.

Фактично ФІДЕ нині контролює Росія. А я представляю на змаганнях Україну. Тому у партіях проти росіян намагаюся вести себе більш-менш цивілізовано. Якщо створювати якийсь перфоманс, вороги це можуть використати проти нашої країни... 

Обмірковую, чи не оформити заповіт, залишити родину в Іспанії та поїхати воювати", — заявив шахіст.

Нагадаємо, напередодні Олександр Зінченко повідомив про готовність воювати проти Росії.

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