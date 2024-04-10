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06.04.2024 12:08 1168

Бугрова програла Швабіковій та вилетіла з чемпіонату Європи

Сьогодні 12:38 97 0
Бугрова програла Швабіковій та вилетіла з чемпіонату Європи
#Поліна Бугрова

Джерело - Чемпіон.

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (77) програла чеській спортсменці Терезі Швабіковій (72) у другому колі чемпіонату Європи, що відбувається в німецькому Саарбрюкені.

Зустріч завершилася з рахунком 28:26, 21:19. У наступному колі Швабікова зустрінеться з представницею Данії Юліє Даваль Якобсен.

Чемпіонат Європи-2024 з бадмінтону
Саарбрюкен, Німеччина
Друге коло, 10 квітня, жінки

Тереза Швабікова (Чехія) - Поліна Бугрова (Україна) 28:26, 21:19

Напередодні Данило Боснюк (75) поступився французу Арно Мерклю (46) на стадії 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 з бадмінтону розпочався 8 квітня і триватиме до 14-го.

У лютому збірна України посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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