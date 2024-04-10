Джерело - Чемпіон.

Український бадмінтоніст Данило Боснюк (75) поступився французу Арно Мерклю (46) у другому колі чемпіонату Європи, що відбувається в німецькому Саарбрюккені.

Зустріч завершилася з рахунком 21:19, 21:13. У наступному колі Меркль зіграє проти ірландця Нхата Нгуєна (43).

Чемпіонат Європи-2024 з бадмінтону

Саарбрюкен, Німеччина

Друге коло, 10 квітня, чоловіки

Арно Меркль (Франція) - Денило Боснюк (Україна) 21:19, 21:13

Також у поєдинку за путівку в 1/8 фіналу Поліна Бугрова (72) програла чешці Терезі Швабіковою (72).

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 з бадмінтону розпочався 8 квітня і триватиме до 14-го.

У лютому збірна України посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.