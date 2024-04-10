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Збірна України прибула у Бразилію на ліцензійний турнір до Олімпіади-2024

Сьогодні 09:45 51 0
Збірна України прибула у Бразилію на ліцензійний турнір до Олімпіади-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - Укрінформ.

Збірна України з кульової стрільби виступить на ліцензійному турнірі в Бразилії, який з 11 до 20 квітня проходитиме у Ріо-де-Жанейро.

Українці вже вибороли п'ять неіменних ліцензій на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомляє Укрінформ.

У бразильських змаганнях візьмуть участь 14 українців.

Склад 

  • Чоловіки: Віктор Банькін (пневматичний пістолет, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри), Максим Городинець (швидкісний пістолет, 25 метрів), Святослав Гудзій (пневматична гвинтівка, 10 метрів, одиночний турнір; стрільба з трьох положень, 50 метрів), Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри), Володимир Пастернак (швидкісний пістолет, 25 метрів) та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри; стрільба з трьох положень, 50 метрів).
  • Жінки: Вілена Бевз (пневматичний пістолет, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри), Дар’я Дудка (пневматична гвинтівка, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри; стрільба з трьох положень, 50 метрів), Юлія Ісаченко (пневматичний пістолет, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри), Юлія Коростильова (пневматичний пістолет, 10 метрів, одиночний турнір; пістолет, 25 метрів), Оксана Ковальчук (пістолет, 25 метрів), Анастасія Німець (пістолет, 25 метрів), Крістіна Остапенко (пневматична гвинтівка, 10 метрів, одиночний та змішаний турніри; стрільба з трьох положень, 50 метрів) та Вікторія Сухорукова (пневматична гвинтівка, 10 метрів, одиночний турнір; стрільба з трьох положень, 50 метрів).

Турнір стане одним із заключних етапів відбору на паризькі ОІ: на ньому розігруватимуться по дві олімпійські ліцензії в кожній дисципліні.

Олена Костевич, Сергій Куліш та Павло Коростильов не виступатимуть, бо вже відібарлися на Ігри у Франції. Також у Парижі-2024 будуть Денис Кушніров та Ірина Маловічко.

Раніше ми повідомляли, що росіяни під тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді у Парижі. Про що свідчать заяви представників стрільби,  фехтування, художньої та спортивної гімнастки,  плавання, академічного веслування та стрільби з лука.

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