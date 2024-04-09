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Росіяни запрошували українських спортсменів на "Всесвітні ігри дружби"

Сьогодні 17:46 130 1
Росіяни запрошували українських спортсменів на "Всесвітні ігри дружби"

Джерело - 5 канал.

Організатори «Всесвітніх ігор дружби», які заплановані на вересень 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі, запрошували українських спортсменів узяти участь у змаганнях. 

Про це стало відомо з сюжету «5 каналу». 

«Окупанти надіслали листи деяким нашим спортивним федераціям. Російські спортсмени та їхні тренери живуть ніби в паралельному світі, закривають очі на вбивства українців та повторюють мантру «Спорт поза політикою», — йдеться в програмі. 

Минулого місяця Міжнародний олімпійський комітет закликав не брати участь у «Всесвітніх іграх дружби», назвавши їх «цинічною спробою політизувати спорт». Російський уряд планує позиціонувати свої пропагандистські змагання як альтернативу Олімпіаді, втім, запрошення на «Всесвітні ігри дружби» наразі прийняла лише Білорусь. 

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