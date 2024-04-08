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НОК розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді

Сьогодні 19:56 149 0
НОК розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Національний олімпійський комітет розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді.

Про це заявив керівник НОК України Вадим Гутцайт.

"НОК розробляє цей протокол, вже є ці рекомендації. Вони ще не затверджені, оскільки нам потрібно ще обговорити ці рекомендації з Комісією атлетів НОК. Тобто ми всередині зараз вирішимо останні питання. І він вже буде затверджений.

Звісно, що це не вітання один одного, звісно, не стояти на якихось спільних фото, не давати спільні інтервю, не тиснути руку. Це будуть такі загальні рекомендації", - сказав Гутцайт.

Олімпіада у Парижі стартує 26 липня.

Нагадаємо, борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк здобули для України ліцензії на Олімпіаду-2024, всього українці вже завоювали чотири таких перепустки у Баку на Олімпіаду в Парижі. 

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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