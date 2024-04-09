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NAVI та Monte дізнались суперників на ESL Pro League Season 19 з CS2

Сьогодні 13:46 111 0
NAVI та Monte дізнались суперників на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Navi, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Українські кіберспортивні команди з Counter Strike 2 Natus Vincere (2) та Monte (23) дізнались своїх суперників на першому етапі престижного турніру ESL Pro League Season 19.

NAVI потрапили у групу D. Першу гру організація зіграє проти FlyQuest (35). У разі позитивного результату "народжені перемагати" зустрінуться з переможцями пари BIG (38) - BOSS (67).

Першим суперником Monte у групі С стане російська команда FORZE. В наступному етапі на українців чекатиме хтось із пари FURIA (14) - Liquid (22).

Турнір пройде онлайн з 23 квітня по 12 травня. За призовий фонд у розмірі 750 тисяч доларів та місце на IEM Cologne змагатимуться 32 команди. У разі поразки в першій грі команди потраплять в середню сітку, якщо вони програють і там, то впадуть у нижню сітку, де після невдачі організація завершить змагання.

Нагадаємо, нещодавно NAVI кваліфікувалися BLAST World Final та Esports World Cup 2024 з CS 2 після перемоги на PGL Major Copenhagen. Напередодні Monte не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї.

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