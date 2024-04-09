Джерело - ToughАthletics.
Українська легкоатлетка Марія Єланська, яка навчається в США, втретє у 2024 році виборює бронзу в секторі з потрійного стрибка.
Вона зайняла третю сходинку на турнірі в Аризоні Jim Click Shootout & Multis.
Про це повідомляє ToughАthletics.
"Застрибнути" на подіум спортсменка зуміла завдяки результату 12,27.
На цьому турнірі Марія вперше у поточному сезоні змагалася у секторі зі стрибків у довжину. Завершила виступ десятою з результатом 5,53.
Напередодні стрибунка з Дніпра оновила особистий результат сезону на турнірі в Техасі.
Нагадаємо, Юлія Чумаченко та Олег Дорощук здобули медалі на міжнародних змаганнях у Чехії.