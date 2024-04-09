Джерело - Укрінформ.

Триразова медалістка чемпіонатів світу з фехтування та учасниця трьох Олімпіад (2012, 2016 та 2020 років) Олена Кривицька, вважає, що здобуття командної олімпійської ліцензії в жіночій шпазі є результатом роботи на тренуваннях, яку ніхто не бачить і не може у повній мірі оцінити.

Про це вона розповіла для агентства Укрінформ.

"Останні три місяці, напевно, найбільший період, упродовж якого я перебувала вдома між виїздами - це днів 10. Коли вся та робота, яка залишається у приміщенні тренувальної зали, яку ніхто не бачить, дає результат, то це завжди приємно. Олімпійські ігри — це особливі змагання. Загадувати чи очікувати чогось — діло таке собі. Треба відпрацювати усі тренувальні збори на максимум, щоб не було сумнівів, що ти щось не зробив", — заявила фехтувальниця.

Нагадаємо, українські шпажистки поступилися Китаю в півфіналі Кубку світу-2024.

Раніше ми повідомляли, що росіяни відмовляються брати участь в ОІ у Парижі. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.