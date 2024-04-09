Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 378
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 5515 2
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 648
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 609
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 274
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 307
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 491
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8824 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6908
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Вчора 16:20 1354
Прямі трансляції

Кривицька — про олімпійську ліцензію: Коли дає результат робота, яку ніхто не бачить, це завжди приємно

Сьогодні 09:48 157 0
Кривицька — про олімпійську ліцензію: Коли дає результат робота, яку ніхто не бачить, це завжди приємно
#Олена Кривицьк

Джерело - Укрінформ.

Триразова медалістка чемпіонатів світу з фехтування та учасниця трьох Олімпіад (2012, 2016 та 2020 років) Олена Кривицька, вважає, що здобуття командної олімпійської ліцензії в жіночій шпазі є результатом роботи на тренуваннях, яку ніхто не бачить і  не може у повній мірі оцінити.

Про це вона розповіла для агентства Укрінформ.

"Останні три місяці, напевно, найбільший період, упродовж якого я перебувала вдома між виїздами - це днів 10. Коли вся та робота, яка залишається у приміщенні тренувальної зали, яку ніхто не бачить, дає результат, то це завжди приємно.  

Олімпійські ігри — це особливі змагання. Загадувати чи очікувати чогось — діло таке собі. Треба відпрацювати усі тренувальні збори на максимум, щоб не було сумнівів, що ти щось не зробив", — заявила фехтувальниця. 

Нагадаємо, українські шпажистки поступилися Китаю в півфіналі Кубку світу-2024.

Раніше ми повідомляли, що росіяни відмовляються брати участь в ОІ у Парижі. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 394134 12
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6908
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 97050
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 7440
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8824 1
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 5515 2
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38242
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21248 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36632 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13817
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118073
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36584