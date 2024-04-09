Вінер — про Олімпіаду-2024: Росія не повинна виступати, як команда біженців

Джерело - Чемпіон.
Радянська і російська тренерка, спортивна функціонерка Ірина Вінер вважає що необхідно провести нараду щодо неучасті росіян на змаганнях Олімпіади-2024.
Колишня дружина російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова, якого пов'язують із Владіміром Путіним, розповіла про це для Р-Спорт.
"Нам кажуть, що ми дізнаємося про перемоги своїх, коли вони стоятимуть на п'єдесталі в смугастій формі. А ви забули, як був ринг за колючим дротом, забули матч життя, коли нашим сказали, що їх розстріляють, якщо вони виграють?
А зараз за що боротися, навіщо, чому? Риба гниє з голови, а чистять її з хвоста. Повинна пройти тренерська рада, мають виступити лідери думок і спортсмени та ухвалити підсумкове рішення.
А в нас вийшли лебідь, рак і щука. Ніяк не можемо дійти спільного знаменника, що за таких умов, які нам зараз створює МОК і його господарі, ми абсолютно спокійно "тягнемо" у різні боки, а віз й нині там.
Нам уже сто разів пояснили, що там нам не радітимуть, що Росія має виступати як команда біженців. Куди далі принижувати я не розумію", – заявила вона.
Раніше Вінер часто змінювала власну позицію щодо поїздки на Ігри: то була не проти нейтрального статусу, то пропонувала дослухатися думки очільника країни. Але останнім часом вона все частіше вдається до термінів "бомжі" та "біженці".
"Нас дискримінують і хочуть зарахувати до бомжів...
Прапор і гімн Росії – приналежність до країни, ми не біженці та не бомжі. Як Росія може виступати у команді біженців? Виступати без прапора та батьківщини, навіщо взагалі тоді виступати?" – повідомляла Вінер.
Напередодені голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступатимуть на міжнародній арені, у тому числі на Олімпійських іграх у Парижі, під "нейтральним" статусом. Він повідомив: "Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави".