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Вінер — про Олімпіаду-2024: Росія не повинна виступати, як команда біженців

Сьогодні 08:33 237 1
Вінер — про Олімпіаду-2024: Росія не повинна виступати, як команда біженців
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Радянська і російська тренерка, спортивна функціонерка Ірина Вінер вважає що необхідно провести нараду щодо неучасті росіян на змаганнях Олімпіади-2024.

Колишня дружина російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова, якого пов'язують із Владіміром Путіним, розповіла про це для Р-Спорт.

"Нам кажуть, що ми дізнаємося про перемоги своїх, коли вони стоятимуть на п'єдесталі в смугастій формі. А ви забули, як був ринг за колючим дротом, забули матч життя, коли нашим сказали, що їх розстріляють, якщо вони виграють?

А зараз за що боротися, навіщо, чому? Риба гниє з голови, а чистять її з хвоста. Повинна пройти тренерська рада, мають виступити лідери думок і спортсмени та ухвалити підсумкове рішення.

А в нас вийшли лебідь, рак і щука. Ніяк не можемо дійти спільного знаменника, що за таких умов, які нам зараз створює МОК і його господарі, ми абсолютно спокійно "тягнемо" у різні боки, а віз й нині там.

Нам уже сто разів пояснили, що там нам не радітимуть, що Росія має виступати як команда біженців. Куди далі принижувати я не розумію", – заявила вона.

Раніше Вінер часто змінювала власну позицію щодо поїздки на Ігри: то була не проти нейтрального статусу, то пропонувала дослухатися думки очільника країни. Але останнім часом вона все частіше вдається до термінів "бомжі" та "біженці".

"Нас дискримінують і хочуть зарахувати до бомжів...

Прапор і гімн Росії – приналежність до країни, ми не біженці та не бомжі. Як Росія може виступати у команді біженців? Виступати без прапора та батьківщини, навіщо взагалі тоді виступати?" – повідомляла Вінер.

Напередодені голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступатимуть на міжнародній арені, у тому числі на Олімпійських іграх у Парижі, під "нейтральним" статусом. Він повідомив: "Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави".

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