Серед учасниць жіночого Євро і збірна України

Джерело - Чемпіон.

За підсумками останніх матчів групового етапу визначилися всі учасниці жіночого чемпіонату Європи з гандболу.

Серед учасниць чемпіонату Європи стала збірна України. В останньому поєдинку українки зіграли внічию зі Словаччиною (25:25) та посіли друге місце в групі. Водночас до фінальної частини турніру пройшли й словачки - як одне з найкращих третіх місць.

Серед дебютанток Євро-2024 - збірні Туреччини та Фарерських островів, які відібралися на турнір, посівши третє місце у своїх групах. Уперше за 16 років на жіночому чемпіонаті Європи з гандболу зіграє і команда Португалії - ще одна збірна серед найкращих третіх місць.

Учасниці жіночого Євро-2024 з гандболу:

Господарки турніру: Австрія, Угорщина, Швейцарія

Чинні чемпіонки світу: Норвегія

Топ-2 груп: Румунія, Хорватія (група 1), Німеччина, Україна (група 2), Нідерланди, Чехія (група 3), Франція, Словенія (група 4), Іспанія, Північна Македонія (група 5), Чорногорія, Сербія (група 6), Швеція, Ісландія (група 7), Данія, Польща (група 8)

Найкращі треті місця: Словаччина (група 2), Португалія (група 3), Туреччина (група 6), Фарерські острови (група 7)

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 з гандболу відбудеться 18 квітня. Сам чемпіонат Європи - з 28 листопада до 15 грудня.

Жіноча збірна України другий рік поспіль гратиме у фінальній частині турніру міжнародного турніру з гандболу. У 2023 році українки зіграли на чемпіонаті світу, де подолали перший груповий етап.

Збірна України з гандболу була незмінною учасницею жіночих чемпіонатів Європи з 1994 до 2014 року. Після цього ж українки пропустили чотири поспіль континентальні першості. Найкращий результат жіночої збірної України з гандболу на Євро - "срібло" у 2000 році.