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Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи

Сьогодні 20:41 234 0
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи
#Жіноча збірна України з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

У вирішальному матчі відбору українки на виїзді зіграли внічию зі збірною Словаччини — 25:25. Після поразки в першому таймі з рахунком 15:13 підопічні Бориса Чижова змогли переломити хід зустрічі та зрівняти рахунок.

У шести матчах відбору українська команда набрала 7 очок у квартеті з Німеччиною, Ізраїлем та Словаччиною.

Зазначимо, що словацькі гандболістки, які посіли третє місце в групі, все одно зберігають шанси на вихід на європейську першість через рейтинг третіх місць, в якому враховуються тільки ті очки та голи, які були здобуті в матчах проти 1-2 команд групи.

Чемпіонат Європи-2024 з гандболу серед жінок прийматиме Австрія, Угорщина та Швейцарія. Турнір, у якому зіграють 24 команди, триватиме з 28 листопада по 15 грудня.

Нагадаємо, що в лютому головний тренер Віталій Андронов залишив свою посаду за 2 дні до початку зборів. На тренерському містку його вже замінив Борис Чижов, який очолював збірну з 2020 по 2021 рік.

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