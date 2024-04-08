Хуаньхуа побив два світові рекорди: результати 9 дня Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

8 квітня у Пхукеті (Таїланд) відбувся 9 день Кубку Світу IWF з важкої атлетики - це останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Китаєць Лю Хуаньхуа побив два світові рекорди та захопив лідерство в олімпійському рейтингу з фінальним результатом на Кубку світу IWF у Пхукеті (Таїланд).

Лесман Паредес з Бахрейну успішно повернувся на платформу після 483 днів відсутності. Він посів четверте місце, покращивши свій найкращий результат на 1 кг. Бахрейнський атлет зробив три підйоми і три відмовився.

Дон Опелоге з Самоа виграв срібло у поштовху та піднявся до кваліфікації на 10 місці, що є найкращим результатом спортсмена з Океанії в усіх категоріях.

Бекдоолот Расулбеков з Киргизстану виграв бронзу у поштовху у ваговій категорії до 220 кг, але не пройшов кваліфікацію. Він зробив лише один ривок на 165 кг.

Золотий медаліст Олімпійських ігор у ваговій категорії до 96 кг Месо Хассона з Катару, який закінчив день третім у рейтингу, знявся після зважування. Минулого тижня під час тренування тут він отримав травму.

Марі Фег, найбільша надія Франції на Олімпіаді, яка входить до топ-10 у вазі 71 кг і 81 кг, була другою з результатами 115-130-245.

Міярет Мендоса виграла бронзу для Колумбії 106-134-240. Шанайя Бедвард з Канади показала найкращий результат у кар'єрі 102-132-234 на четвертому місці.

Нагадаємо, що українка Світлана Самуляк здобула три нагороди на цьому турнірі, а Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

Ще одна українка Анастасія Манєвська буде змагатися 9 квітня у ваговій категорії до 87 кг.