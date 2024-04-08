У Філадельфії відбулася Реслманія 40 за участі Джона Сіни, Рока, Трунаря та інших легенд WWE

Джерело - Чемпіон.
У ніч з 7 на 8 квітня відбулася друга частина головного шоу року у світі реслінгу — Реслманія 40.
У головній події вечора Коді Роудс переміг беззаперечного чемпіона WWE Романа Рейнса та завершив тривалу історію ворожнечі з угрупуванням Bloodline. У бій втручалися легендарні реслери, зокрема Дуейн «Рок» Джонсон, Джон Сіна та Трунар. Роудс став новим чемпіоном WWE, перервавши історичний титульний забіг Рейнса, який тривав 1317 днів.
THIS. IS. WWE. ❤️#WrestleMania pic.twitter.com/lprQnyXPrz— WWE (@WWE) April 8, 2024
Також на шоу відбулося ще дві титульні зміни. Претендент Дрю Макінтайр переміг чемпіона світу у важкій вазі Сета Роллінса, але після бою був атакований СМ Панком, чим скористався власник кейсу Money in the Bank Деміан Пріст.
SEÑOR WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION!!!#WrestleMania pic.twitter.com/A7STQ6swzw— WWE (@WWE) April 7, 2024
В Україні Реслманія транслювалася на платформі Київстар ТБ. Шоу коментували Олександр Бєлкін та Сергій Новак, які понад 10 років тому зробили реслінг популярним в Україні, коментуючи його на телеканалі QTV.
Нагадаємо, минулого року до WWE приєдналася українка Олена Садовська. Також промоушен оголосив про злиття з UFC.