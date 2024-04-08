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У Філадельфії відбулася Реслманія 40 за участі Джона Сіни, Рока, Трунаря та інших легенд WWE

Сьогодні 11:26 170 0
У Філадельфії відбулася Реслманія 40 за участі Джона Сіни, Рока, Трунаря та інших легенд WWE

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 7 на 8 квітня відбулася друга частина головного шоу року у світі реслінгу — Реслманія 40.

У головній події вечора Коді Роудс переміг беззаперечного чемпіона WWE Романа Рейнса та завершив тривалу історію ворожнечі з угрупуванням Bloodline. У бій втручалися легендарні реслери, зокрема Дуейн «Рок» Джонсон, Джон Сіна та Трунар. Роудс став новим чемпіоном WWE, перервавши історичний титульний забіг Рейнса, який тривав 1317 днів. 

Також на шоу відбулося ще дві титульні зміни. Претендент Дрю Макінтайр переміг чемпіона світу у важкій вазі Сета Роллінса, але після бою був атакований СМ Панком, чим скористався власник кейсу Money in the Bank Деміан Пріст. 

В Україні Реслманія транслювалася на платформі Київстар ТБ. Шоу коментували Олександр Бєлкін та Сергій Новак, які понад 10 років тому зробили реслінг популярним в Україні, коментуючи його на телеканалі QTV. 

Нагадаємо, минулого року до WWE приєдналася українка Олена Садовська. Також промоушен оголосив про злиття з UFC. 

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