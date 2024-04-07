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Збірна України U-20 впевнено подолала кваліфікацію на Євро-2024

Сьогодні 20:36 109 0
Збірна України U-20 впевнено подолала кваліфікацію на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-20 перемогла Естонію у третьому матчі групового етапу кваліфікації на Євро-2024 з волейболу серед юнаків.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:12, 25:15, 25:19). Українці виграли групу, здобувши перемоги у трьох матчах. Вони вийшли до фінальної частини турніру.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Жінки
Кваліфікація, Груповий етап
5 квітня

Україна U-20 - Естонія U-20 3:0 (25:12, 25:15, 25:19)

Турнірна таблиця

Зазначимо, що на чемпіонат Європи вийдуть переможці кожної з п'яти груп, а також чотири найкращі команди серед тих, хто опиниться на інших місцях. Фінальний турнір змагання відбудуться з 26 серпня по 7 вересня в Сербії (Врнячка Баня) і Греції (Арта). 

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