Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-20 перемогла Естонію у третьому матчі групового етапу кваліфікації на Євро-2024 з волейболу серед юнаків.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:12, 25:15, 25:19). Українці виграли групу, здобувши перемоги у трьох матчах. Вони вийшли до фінальної частини турніру.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Жінки

Кваліфікація, Груповий етап

5 квітня

Україна U-20 - Естонія U-20 3:0 (25:12, 25:15, 25:19)

Турнірна таблиця

Зазначимо, що на чемпіонат Європи вийдуть переможці кожної з п'яти груп, а також чотири найкращі команди серед тих, хто опиниться на інших місцях. Фінальний турнір змагання відбудуться з 26 серпня по 7 вересня в Сербії (Врнячка Баня) і Греції (Арта).