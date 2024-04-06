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04.04.2024 22:11 299

Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок

Сьогодні 19:17 164 0
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок
#ВК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над Алантою-ДНУ у третьому матчі фінальної серії та став чемпіоном Суперліги з волейболу сезону-2023/2024 серед жінок.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:12, 25:15, 25:11). У всіх сетах тріумфаторки тримали комфортну перевагу та не залишили шансів для своїх землячок.

Нагадаємо, що фінальна серія тривала до трьох перемог однієї з команд. Прометей здолав своїх суперників у перших двох матчах серії, тому питання щодо чемпіона України команді вдалось зняти вже у третьому поєдинку протистояння.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга
Плей-оф, фінал, 6 квітня

Прометей (Дніпро) — Аланта-ДНУ (Дніпро) 3:0 (25:12, 25:15, 25:11)

Отже, чинні чемпіонки Українки зуміли захистити свій титул. Зазначимо, для Прометея це третій титул переможців Суперліги. Команда з Дніпра ставала чемпіоном України у 2021 та 2023 роках.

Варто додати, що дві команди вже зустрічались у фіналі Кубка України сезону-2023/2024. Перемогу також святкував Прометей з рахунком 3:0 (25:16, 25:9, 25:19).

Нагадаємо, чоловіча команда Прометея теж вийшла у фінал Суперліги, де зустрічається з Епіцентром. У першому матчі дніпряни перемогли своїх суперників. Другий матч протистояння відбудеться 7 квітня о 14:00.

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