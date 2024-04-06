Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду у вільних вправах на Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

Ковтун набрав 14,400 бали, випередевши предстваника Казахстану Ільяса Азізова (14,200) та Кевіна Пенева з Болгарії (13,950). Для 20-річного спортсмена це 10 медаль у кар'єрі на етапах Кубка світового виклику. У вільних вправах для Іллі це третя перемога на цих турнірах.

Зазначимо, що на паралельних брусах українець посів друге місце (15,350), поступившись німцю Лукасу Даузеру (15,550).

Варто додати, Ілля був єдиним представником серед чоловіків від України на цьому старті.

Раніше ми повідомляли, що Ковтун потрапив у заявку збірної України зі спортивної гімнастики на Євро-2024.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику-2024 в турецькій Антальї.