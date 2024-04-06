Головне
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок
Сьогодні 19:17 164
Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024
Сьогодні 17:30 301
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 2735 2
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 378
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 4049 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1499
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 3786 1
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 397
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 375
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 584
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 838
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 697
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 463
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 328
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 299

Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику

Сьогодні 20:02 105 0
Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду у вільних вправах на Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

Ковтун набрав 14,400 бали, випередевши предстваника Казахстану Ільяса Азізова (14,200) та Кевіна Пенева з Болгарії (13,950). Для 20-річного спортсмена це 10 медаль у кар'єрі на етапах Кубка світового виклику. У вільних вправах для Іллі це третя перемога на цих турнірах.

Зазначимо, що на паралельних брусах українець посів друге місце (15,350), поступившись німцю Лукасу Даузеру (15,550).

Варто додати, Ілля був єдиним представником серед чоловіків від України на цьому старті.

Раніше ми повідомляли, що Ковтун потрапив у заявку збірної України зі спортивної гімнастики на Євро-2024.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику-2024 в турецькій Антальї.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 3786 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6557
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4167
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 4049 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94321
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ 6887 1
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38197
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160503
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322282
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65503
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39876
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118014