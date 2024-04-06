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Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу

Сьогодні 21:20 92 0
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
#Важка атлетика

Джерело - Чемпіон.

6 квітня у Пхукеті (Таїланд) пройшов 7 день Кубку Світу IWF з важкої атлетики - це останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Чемпіони Європи та Південної Америки у ваговій категорії до 89 кг болгарин Карлос Насар та колумбієць Джейсон Лопес встановили світові рекорди у ривку у вазі до 89 кг. Карлос підняв вагу у 181 кг, а Джейсону підкорилась вага у 182 кг.

До початку змагань світовий рекорд становив 180 кг. Цей підйом належав китайцеві Лі Даїню , який також брав участь у цій сесії. Даїну зарахували лише його успішний дебют у 173 кг. Спортсмен зайняв 3 місце в таблиці.

Нагадаємо, що українка Світлана Самуляк здобула три нагороди на цьому турнірі, а Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

Ще одна українка Анастасія Манєвська буде змагатися 9 квітня у ваговій категорії до 87 кг.

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