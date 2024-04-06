Головне
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок
Сьогодні 19:17 225
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Сьогодні 21:30 655
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
Сьогодні 20:27 126
Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024
Сьогодні 17:30 348
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 3715 2
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 394
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 4226 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1536
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 3909 1
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 419
Прямі трансляції
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 21:47 353
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 851
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 715
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 478
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 332

Лащевська стала бронзовою призеркою на Кубку світового виклику

Сьогодні 20:35 105 0
Лащевська стала бронзовою призеркою на Кубку світового виклику
#Анна Лащевська

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Анна Лащевська здобула бронзову нагороду на різновисотних брусах на Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

На цьому снаряді спортсменка набрала 13,200 бали, поступившись хорватці Сарі Шулекич (13,466) та представниці Франції Меліні де Хесус дос Сантос (14,533).

Для 16-річної Лащевської це четверта нагорода на Кубках світового виклику. У різновисоких брусах це її друга медаль.

Зазначимо, що інша українка Поліна Д'яченко посіла 6 місце (12,566).

Раніше ми повідомляли, що Ілля Ковтун здобув золото на цьому турнірі.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику-2024 в турецькій Антальї.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6592
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 4226 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4199
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 3909 1
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ 7380 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94397
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94397
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107997
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362086 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160504
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118014
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6636 2