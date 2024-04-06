Лащевська стала бронзовою призеркою на Кубку світового виклику

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Анна Лащевська здобула бронзову нагороду на різновисотних брусах на Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

На цьому снаряді спортсменка набрала 13,200 бали, поступившись хорватці Сарі Шулекич (13,466) та представниці Франції Меліні де Хесус дос Сантос (14,533).

Для 16-річної Лащевської це четверта нагорода на Кубках світового виклику. У різновисоких брусах це її друга медаль.

Зазначимо, що інша українка Поліна Д'яченко посіла 6 місце (12,566).

Раніше ми повідомляли, що Ілля Ковтун здобув золото на цьому турнірі.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику-2024 в турецькій Антальї.