Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Українська борчиня Оксана Лівач (до 50 кг) здобула олімпійську ліцензію на Європейському кваліфікаційному турнірі в Баку.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

У півфіналі Лівач здолала колишню українку Марію Стадник, яка представляє Азербайджан, поклавши її на туше за декілька секунд до завершення сутички. Оксана взяла реванш у суперниці за поразку в півфіналі чемпіонату Європи.

Для борчині Олімпіада в Парижі стане другою в кар'єрі. У Токіо-2020 вона поступилася американці Сарі-Енн Гільдебрандт у бронзовому фіналі.

Напередодні першу ліцензію для України на турнірі здобув Парвіз Насібов, який переміг угорця Крістіана Ванцзу. Поєдинок у категорії до 67 кг завершився з рахунком 5:4.

Нагадаємо, що Жан Беленюк та Ірина Коляденко на торішньому чемпіонаті світу завоювали перші дві путівки для України на Олімпіаду-2024.