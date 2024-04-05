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Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024

Сьогодні 18:08 95 0
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Фейсбук Насібова
#греко-римська боротьба, #Парвіз Насібов, #Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Срібний призер олімпіади в Токіо Парвіз Насібов переміг угорця Крістіана Ванцзу у півфіналі Європейського кваліфікаційного турніру в Баку, і здобув олімпійську ліцензію.

Поєдинок у категорії до 67 кг завершився з рахунком 5:4. 

Зазначимо, що в 1/8 фіналу українець впевнено здолав болгарина Амаєва (5:1), а у чвертьфіналі переміг чемпіона Європи 2020 року Торесена з Норвегії (2:1).

Це вже друга ліцензія на Олімпіаду-2024 для української збірної з греко-римської боротьби. Раніше Жан Беленюк у вазі до 87 кг здобув першу ліцензію на чемпіонаті світу-2023.

Нагадаємо, що 6 квітня на турнірі розпочне змагання за ліцензії жіноча збірна з вільної боротьби, а 8 квітня змагатимуться чоловіки. Путівку на Олімпійські ігри-2024 здобудуть усі фіналісти змагань.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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