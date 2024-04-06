Головне
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 1151
Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024
Сьогодні 17:30 215
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 362
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 3851 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1468
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 3648 1
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 366
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 356
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 570
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 682
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 825
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 686
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 458
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 321
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 296

Молодіжна збірна України виграла загальний залік чемпіонату Європи

Сьогодні 17:09 93 0
Молодіжна збірна України виграла загальний залік чемпіонату Європи

Джерело - mma.org.ua.

Українська молодіжна збірна зі змішаних єдиноборств ММА здобула перемогу в загальному заліку на чемпіонаті Європи-2024.

Українці здобули 14 нагород (4 золоті, 2 срібні та 8 бронзових).

Золоті нагороди здобули Валерія Гусакова (52,2 кг), Яна Шелемба (56,7 кг), Богдан Чорней (52,2 кг) та Олексій Богуславський (56,7 кг). 

Друге місце посіли Олександра Скоробогач (47,6 кг) та Іван Поремчук (93 кг). Володярями бронзових медалей стали  Анастасія Городівська (52,2 кг), Юлія Крижня (65,8 кг), Тимур Кірагосьянц (61,2 кг), Владислав Король (65,8 кг), Мілан Ніколенко (70,3 кг), Роман Черниш (77,1 кг), Ярослав Шульга (83.9 кг), Михайло Капіцький (120,2 кг).

Раніше збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 3648 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6520
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94254
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ 6253 1
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 3851 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4140
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35171 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29664
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13775
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137720 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38196
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48118 1