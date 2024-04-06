Молодіжна збірна України виграла загальний залік чемпіонату Європи

Українська молодіжна збірна зі змішаних єдиноборств ММА здобула перемогу в загальному заліку на чемпіонаті Європи-2024.

Українці здобули 14 нагород (4 золоті, 2 срібні та 8 бронзових).

Золоті нагороди здобули Валерія Гусакова (52,2 кг), Яна Шелемба (56,7 кг), Богдан Чорней (52,2 кг) та Олексій Богуславський (56,7 кг).

Друге місце посіли Олександра Скоробогач (47,6 кг) та Іван Поремчук (93 кг). Володярями бронзових медалей стали Анастасія Городівська (52,2 кг), Юлія Крижня (65,8 кг), Тимур Кірагосьянц (61,2 кг), Владислав Король (65,8 кг), Мілан Ніколенко (70,3 кг), Роман Черниш (77,1 кг), Ярослав Шульга (83.9 кг), Михайло Капіцький (120,2 кг).

Раніше збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях.