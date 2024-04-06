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04.04.2024 22:11 292

Житичі здолали Юракадемію в другому матчі за бронзу Суперліги

Сьогодні 16:27 72 0
Житичі здолали Юракадемію в другому матчі за бронзу Суперліги
#Юракадемія, #Житичі-Полісся

Джерело - Чемпіон.

Житичі-Полісся перемогли Юридичну академію в другому матчі за третє місце Суперліги з волейболу.

Гра завершилась з рахунком 3:1.

Третій матч відбудеться у середу, 10 квітня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, матч за 3 місце, 6 квітня

Житичі-Полісся (Житомир) - Юридична академія (Харків) 3:1 (25:19, 25:20, 18:25, 25:20)
(Рахунок у серії - 2:0)

Нагадаємо, у першому матчі впевнену перемогу здобула команда з Житомира — 3:0.

Зазначимо, що ці команди вже втретє змагатимуться за бронзові нагороди. В сезоні-2022/23 та кампанії-2020/21 перемогу святкували харківські волейболісти.

Раніше Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги.

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