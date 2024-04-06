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04.04.2024 22:11 292

Три українки вийшли в півфінал ліцензійного турніру в Баку

Сьогодні 15:43 155 0
Три українки вийшли в півфінал ліцензійного турніру в Баку
#Аліна Грушина-Акобія, #Оксана Лівач

Джерело - Чемпіон.

Українські борчині Оксана Лівач, Аліна Грушина та Манола Скобельська пробилися у півфінал Європейського кваліфікаційного турніру, де поборються за олімпійську ліцензію.

Лівач у ваговій категорії до 50 кг зустрінеться з представницею Азербайджану Марією Стадник. Грушина побореться з нейтральною спортсменкою Іриною Курачкіною, а Скобельська у вазі до 68 кг зійдеться проти ще однієї борчині без прапора — Ханум Велієвої.

Вирішальні сутички заплановані на 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що у турнірі не буде фінальних матчів та медалей. Півфінальний поєдинок буде вирішальним для українок. Ліцензії отримають усі фіналісти змагань.

Напередодні першу ліцензію для України здобув Парвіз Насібов, який переміг угорця Крістіана Ванцзу. Поєдинок у категорії до 67 кг завершився з рахунком 5:4.  Це вже друга ліцензія на Олімпіаду-2024 для української збірної з греко-римської боротьби. Раніше Жан Беленюк у вазі до 87 кг здобув першу ліцензію на чемпіонаті світу-2023.

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