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Беленюк прогнозує мінімальну кількість російських спортсменів на Олімпіаді

Сьогодні 20:42 108 0
Беленюк прогнозує мінімальну кількість російських спортсменів на Олімпіаді
#Жан Беленюк, #Олімпіада-2024

Джерело - 24 канал.

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк вважає, що представництво російських спортсменів на Олімпіаді-2024 в Парижі буде мінімальним.

Український спортсмен висловив свою думку щодо росіян в інтерв'ю 24 каналу.

"Ніхто достеменно не знає, як буде насправді, і чи взагалі хтось із них поїде в Париж. Прогнозую, що їхня чисельність буде мінімальною, максимум - до 50 осіб, враховуючи вже отриману кількість ліцензій.

Ми не повинні забувати про представників Білорусі. Вони не відмовляються від участі в Іграх-2024. Вони згодні на всі встановлені умови. Планують приїхати. Для них виступи без прапора та символіки не відображають бажання взяти участь у змаганнях", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, максимальна квота російських спортсменів на ОІ-2024 може скласти 55 спортсменів, але такий розвиток подій експерти вважають малоймовірним. Наразі до змагань допущено 12 "нейтральних атлетів" з російським паспортом та 7 – з білоруським. 

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