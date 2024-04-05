Беленюк прогнозує мінімальну кількість російських спортсменів на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк вважає, що представництво російських спортсменів на Олімпіаді-2024 в Парижі буде мінімальним.

Український спортсмен висловив свою думку щодо росіян в інтерв'ю 24 каналу.

"Ніхто достеменно не знає, як буде насправді, і чи взагалі хтось із них поїде в Париж. Прогнозую, що їхня чисельність буде мінімальною, максимум - до 50 осіб, враховуючи вже отриману кількість ліцензій.

Ми не повинні забувати про представників Білорусі. Вони не відмовляються від участі в Іграх-2024. Вони згодні на всі встановлені умови. Планують приїхати. Для них виступи без прапора та символіки не відображають бажання взяти участь у змаганнях", - сказав Беленюк.