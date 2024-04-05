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Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу

Сьогодні 18:15 116 0
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
#Важка атлетика, #Світлана Самуляк

Джерело - Чемпіон.

5 квітня у Пхукеті (Таїланд) пройшов 6 день Кубку світу IWF з важкої атлетики.

Українка Світлана Самуляк принесла в скарбничку збірної Україні три медалі. У ваговій категорії до 64 кг чинна віцечемпіонка Європи посіла третє місце у ривку (101 кг), також здобула бронзу у поштовху (120 кг) і у сумі двоборства (221 кг). 

Зазначимо, що інша українка Ганна Давидова посіла 4 місце у всіх видах змагання.

Золоту медаль здобула корейка Рім Ун-Сім.

Нагадаємо, що 3 квітня Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

Ще одна українка Анастасія Манєвська буде змагатися 9 квітня у ваговій категорії до 87 кг.

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