Колишнього президента Федерації кінного спорту України засудили до 15 років позбавлення волі

Джерело - Чемпіон.

Колишнього президента Федерації кінного спорту України Олександра Онищенка заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Онищенка визнали винними одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та штрафом. Також його позбавили права обіймати певні посади на 3 роки після відбуття покарання.

Судді також частково задовольнили цивільний позов і стягнули з Онищенка і його фінансової директорки Олени Павленко 536,6 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Справа Онищенка розглядалася заочно, оскільки екснардеп втік з України у 2016 році.

Онищенко ще у 2020 році в інтерв'ю виданню Бабель повідомив, що отримав російське громадянство. За його словами, воно розповсюджується лише на спорт. У 2012 Онищенко брав участь в літніх Олімпійських іграх у Лондоні в змаганнях з кінного спорту.

У жовтні 2021 року в Онищенка у Москві народилася дочка. Сам він заявив, що отримав громадянство РФ і до кінця року збирається відмовитися від українського громадянства.

За даними НАБУ, колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко разом із соратниками продавав газ держпідприємства Укргазвидобування через псевдобіржі, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. Він встиг залишити Україну до того, як Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність і дала згоду на його кримінальне переслідування.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка. 11 січня США запровадили санкції проти семи людей і чотирьох організацій за втручання в американські вибори. До списку потрапив і Онищенко.

Нагадаємо, що в липні 2022 року скандальний екснардеп зіграв за ветеранів Динамо.