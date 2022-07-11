Скандальний екснардеп, який переховується від українського правосуддя, зіграв за ветеранів Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ветерани київського Динамо зіграли в Німеччині товариську гру, присячену 100-річчю футбольного клубу міста Херцлак.

Про це на своїй своїй сторінці в Facebook повідомила славетна українська гімнастка, дружина колишнього футболіста Динамо Віктора Хлуса, Стелла Захарова.

"З великими труднощами ветерани клубу Динамо Київ відправились до Німеччини на дружній матч, присвячений 100-річчю футбольного клубу міста Херцлак. Наші спортсмени вкотре нагадали про Україну та війну, яка в нас до сих пір триває. Що ми потребуємо підтримки та допомоги в боротьбі за нашу незалежність і свободу", - пише Захарова.

Цікаво, що за ветеранів київського Динамо зіграв, із капітанською пов'язкою, Олександр Онищенко. Той самий колишній народний депутат Верховної Ради України, який переховується в Німеччині від українського правосуддя після звинувачення в корупції.

"Хочу висловити щиру і глибоку подяку Олександру Онищенку - людині з великої літери, меценату та організатору цієї поїздки. Він дуже любить спорт і ніколи не стоїть осторонь. Це приємно і дуже надихає! Наших ветеранів спорту прийняли з великою повагою та почестями. Також в Україну передають велику партію гуманітарної допомоги, серед якої медичні препарати для потреб ЗСУ. По приїзду в Україну все буде розподілено за призначенням", - зазначила Захарова.

Сам Онищенко ще в 2020 році в інтерв'ю виданню Бабель повідомив, що отримав російське громадянство. За його словами, це громадянство розповсюджується лише на спорт. У 2012 Оніщенко брав участь в літніх Олімпійських іграх у Лондоні в змаганнях з кінного спорту.

У жовтні 2021 року в Онищенка у Москві народилася дочка. Сам він заявив, що отримав громадянство РФ і до кінця року збирається відмовитися від українського громадянства.

За даними НАБУ, колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко разом із соратниками продавав газ держпідприємства Укргазвидобування через псевдобіржі, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. Він встиг залишити Україну до того, як Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність і дала згоду на його кримінальне переслідування.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка. 11 січня США запровадили санкції проти семи людей і чотирьох організацій за втручання в американські вибори. До списку потрапив і Онищенко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua