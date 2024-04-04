Головне
Російський боєць ММА: Буду захищати Україну в складі американських морських котиків
Сьогодні 11:29 350
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут
Сьогодні 11:57 181
Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:39 300
Серед кримських колаборантів немає кандидатів виступати на Олімпіаді-2024, але Аксьонов робить із цього "перемогу"
Сьогодні 11:01 315
Стало відомо, коли зіграє Світоліна на турнірі в Чарльстоні у перенесеному через дощ матчі
Сьогодні 10:19 276
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 6940
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 754
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 9146
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Вчора 20:56 571
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Вчора 19:54 8623
Прямі трансляції

Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут

Сьогодні 11:57 181 0
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут

Джерело - Hromadske.

Дзюдоїстка Анастасія Шило у 18 років пішла служити в Збройні сили України добровольцем. Україну на фронті вже захищає її батько, який раніше був миротворцем на війні в Югославії.

Про це вона розповіла у інтерв'ю Hromadske.

Насті, середній дитині в родині Шилів, у 2022-му було 18 років. Улітку вона зʼїхала від батьків, вже тоді збираючись невдовзі піти до ТЦК та СП. Рідним не сказала — знала, що відмовлятимуть.

"У військкоматі на мене дивилися як на божевільну. Там була жінка, якій, напевно, років 30. Вона почала плакати. Умовляла мене не йти та питала, чому хочу в армію. Відповіла: “У мене батько служить. Це ж кожен українець має робити. Ми не просто так тут живемо”.

Я з'їхала від батьків, аби вони не знали, що я хочу піти в армію. Знали тільки брат чоловіка моєї сестри та моя найкраща подруга. Я їм сказала: “Нікому про це не говоріть, бо я повернуся додому і вас приб'ю. Батьки потім самі все взнають”.

Зараз моє дитинство — тут, із хлопцями. Коли вони їдуть на пошту чи в магазин, завжди привозять мені якийсь “кіндер”, аби я всміхалася. У мене тут навіть є моя улюблена м'яка іграшка — його звуть Степан, це бойовий качур. Я з ним сплю", — згадує спортсменка.

До спорту дівчинку привів батько, коли їй було лише три роки. Настя пригадує, як її ображали в дитсадку, тож захотіла давати відсіч. Попросила тата повести її на карате. Віктор тоді ще не думав про професійний спорт для доньки. Але змагання за змаганням дівчинка здобувала нагороди. Займалася до 18 років, виступала на міжнародних змаганнях, а потім вступила на навчання до академії. Зараз заочно опановує роботу тренерки.

Тато Віктор був у військкоматі вже 24 лютого — одразу після того, як відправив родину на Закарпаття. В армії він не вперше: мав досвід строкової служби — був військовим водолазом; а ще брав участь у війні в Югославії.

Зараз захисник України служить на півдні. Мало що розповідає доньці про те, де він і чим займається. Вона довідується про все через його побратимів.

"Любов до України — то в родині було святе. Батько для мене — найважливіша людина в усьому світі. Спочатку батько, а далі всі інші. Що тоді, що зараз батька я слухатиму завжди. Хай скільки років мені було б, була б я заміжня чи ні. Він для мене — всесвіт", — сказала дівчина.

Нагадаємо, через підтримку агресії РФ проти України та очільника країни-терористки Владіміра Путіна Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби та капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву виступити на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15434 3
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 44318 4
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 12246
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ 9146
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 23515 1
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 17403
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322029
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13742
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48049 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359374
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93879
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11678