Джерело - Hromadske.

Дзюдоїстка Анастасія Шило у 18 років пішла служити в Збройні сили України добровольцем. Україну на фронті вже захищає її батько, який раніше був миротворцем на війні в Югославії.

Про це вона розповіла у інтерв'ю Hromadske.

Насті, середній дитині в родині Шилів, у 2022-му було 18 років. Улітку вона зʼїхала від батьків, вже тоді збираючись невдовзі піти до ТЦК та СП. Рідним не сказала — знала, що відмовлятимуть.

"У військкоматі на мене дивилися як на божевільну. Там була жінка, якій, напевно, років 30. Вона почала плакати. Умовляла мене не йти та питала, чому хочу в армію. Відповіла: “У мене батько служить. Це ж кожен українець має робити. Ми не просто так тут живемо”. Я з'їхала від батьків, аби вони не знали, що я хочу піти в армію. Знали тільки брат чоловіка моєї сестри та моя найкраща подруга. Я їм сказала: “Нікому про це не говоріть, бо я повернуся додому і вас приб'ю. Батьки потім самі все взнають”. Зараз моє дитинство — тут, із хлопцями. Коли вони їдуть на пошту чи в магазин, завжди привозять мені якийсь “кіндер”, аби я всміхалася. У мене тут навіть є моя улюблена м'яка іграшка — його звуть Степан, це бойовий качур. Я з ним сплю", — згадує спортсменка.

До спорту дівчинку привів батько, коли їй було лише три роки. Настя пригадує, як її ображали в дитсадку, тож захотіла давати відсіч. Попросила тата повести її на карате. Віктор тоді ще не думав про професійний спорт для доньки. Але змагання за змаганням дівчинка здобувала нагороди. Займалася до 18 років, виступала на міжнародних змаганнях, а потім вступила на навчання до академії. Зараз заочно опановує роботу тренерки.

Тато Віктор був у військкоматі вже 24 лютого — одразу після того, як відправив родину на Закарпаття. В армії він не вперше: мав досвід строкової служби — був військовим водолазом; а ще брав участь у війні в Югославії.

Зараз захисник України служить на півдні. Мало що розповідає доньці про те, де він і чим займається. Вона довідується про все через його побратимів.

"Любов до України — то в родині було святе. Батько для мене — найважливіша людина в усьому світі. Спочатку батько, а далі всі інші. Що тоді, що зараз батька я слухатиму завжди. Хай скільки років мені було б, була б я заміжня чи ні. Він для мене — всесвіт", — сказала дівчина.

Нагадаємо, через підтримку агресії РФ проти України та очільника країни-терористки Владіміра Путіна Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби та капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву виступити на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

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