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9 російських борців, які підтримують агресію РФ, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024

Сьогодні 19:49 51 0
9 російських борців, які підтримують агресію РФ, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - НОК України.

Відразу дев'ять російських борців, які підтримують агресію Росії проти України,  можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Мова йде про Анвара Аллахіарова, Сергія Семенова, Артура Наїфонова, Надію Соколову, Наталію Малішеву, Аліну Касабієву, Романа Власова, Ольгу Хорошавцеву і Абдулрашида Садулаєва. 

Про це інформує НОК України.

НОК, Мінмолодьспорту і Асоціації спортивної боротьби України вказала у спільному листі до МОК та міжнародної федерації боротьби на докази підтримки зазначеними спортсменами російсько-української війни, участі в пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку російського режиму та відвідування тимчасово окупованих територій України.

Очільники українських профільних відомств і організацій закликали міжнародних колег вжити заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Нагадаємо, на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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