Середа: Це не тільки моя нагорода

Джерело - Телеканал ДІМ.

Український стрибун у воду Олексій Середа вважає, що звання найкращого спортсмена Європи зі стрибків у воду в 2023 році - це не лише його заслуга.

Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Телеканал ДІМ".

"Хочу сказати, що це не тільки моя нагорода, а це нагорода моїх тренерів, нагорода людей, які зі мною працюють – хореографи, масажисти, лікарі, реабілітологи і так далі. Дуже вам усім вдячний. Також хочу зазначити, що досягти такої нагороди мені ще допоміг мій президент федерації Ігор Володимирович Лисов, який надав нам усі необхідні умови для підготовки до міжнародних стартів. І, звичайно, найголовніше, що я хотів би зазначити, це те, що взагалі можливість тренуватися, готуватися до стартів, нормально жити у нас є тільки завдяки нашим Збройним силам України, завдяки хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну. Дуже вам дякую. І трішечки своїх емоцій. Звичайно, я дуже сильно задоволений. Я до цього дуже довго йшов. Для мене це буде, я думаю, як мотивація працювати, готуватися далі до Олімпійських ігор. І вже на Олімпійських іграх я спробую показати свій найкращий результат", - сказав спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно українця визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics. Зазначимо, що для Середи це друге поспіль потрапляння до числа найкращих стрибунів у воду в Європі. У 2022 році він посів друге місце.

Вже на початку 2024 року уродженець Миколаєва продовжив встановлювати досягнення. На ЧС з водних видів спорту в Досі Олексій здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю. В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" Середа заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями.