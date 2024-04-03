Головне
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 601
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 6102 1
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 174
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 310
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 12163
Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ
Сьогодні 11:31 285
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу
Сьогодні 10:27 7346
Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі
Сьогодні 10:21 322
Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії
Сьогодні 08:34 285
Сіренко нокаутом переміг Гейла
Сьогодні 07:19 742
Прямі трансляції

Середа: Це не тільки моя нагорода

Сьогодні 17:53 78 0
Середа: Це не тільки моя нагорода
#Олексій Середа

Джерело - Телеканал ДІМ.

Український стрибун у воду Олексій Середа вважає, що звання найкращого спортсмена Європи зі стрибків у воду в 2023 році - це не лише його заслуга.

Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Телеканал ДІМ".

"Хочу сказати, що це не тільки моя нагорода, а це нагорода моїх тренерів, нагорода людей, які зі мною працюють – хореографи, масажисти, лікарі, реабілітологи і так далі. Дуже вам усім вдячний.

Також хочу зазначити, що досягти такої нагороди мені ще допоміг мій президент федерації Ігор Володимирович Лисов, який надав нам усі необхідні умови для підготовки до міжнародних стартів.

І, звичайно, найголовніше, що я хотів би зазначити, це те, що взагалі можливість тренуватися, готуватися до стартів, нормально жити у нас є тільки завдяки нашим Збройним силам України, завдяки хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну. Дуже вам дякую.

І трішечки своїх емоцій. Звичайно, я дуже сильно задоволений. Я до цього дуже довго йшов. Для мене це буде, я думаю, як мотивація працювати, готуватися далі до Олімпійських ігор. І вже на Олімпійських іграх я спробую показати свій найкращий результат", - сказав спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно українця визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics. Зазначимо, що для Середи це друге поспіль потрапляння до числа найкращих стрибунів у воду в Європі. У 2022 році він посів друге місце. 

Вже на початку 2024 року уродженець Миколаєва продовжив встановлювати досягнення. На ЧС з водних видів спорту в Досі Олексій здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю. В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" Середа заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23060
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 12163
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт 4630
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 35416 4
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 6102 1
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 7346
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13713
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35063 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160287
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39823
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92469
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57427 1