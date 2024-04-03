Сталося чергове самоусунення російської спортсменки від Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Російська плавчиня Єгенія Чикунова відмовилася від участі на Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі.
Про це представниця країни-терористки повідомила в інтерв’ю російському пропагандистському медіа "МАТЧ ТВ".
"Себе як нейтрального спортсмена я не бачу. Мені, в принципі, незрозуміла позиція МОК. Вони ставлять такі умови й думають, що всі одразу побіжать виступати в нейтральному статусі? Якщо хтось зробить цей шлях, пливтиме, бігтиме, виступатиме на Іграх, вболіватиму, підтримуватиму. Буду рада, що хтось пройшов шлях заради своєї мрії.
Але я вважаю, що умови, коли нас не буде навіть у медальному заліку, це край. У Токіо я виступала за команду Олімпійського комітету Росії, була приналежність, а зараз взагалі нічого не буде. Виставляти такі умови – це ганьба для МОК. Вибір без вибору. Думаю, вони розуміють, що мала кількість людей на це піде", – сказала Чикунова.
Нагадаємо, максимальна квота російських спортсменів на ОІ-2024 може скласти 55 спортсменів, але такий розвиток подій експерти вважають малоймовірним. Наразі до змагань допущено 12 "нейтральних атлетів" з російським паспортом та 7 – з білоруським.