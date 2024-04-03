Сталося чергове самоусунення російської спортсменки від Олімпіади

Російська плавчиня Єгенія Чикунова відмовилася від участі на Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі.

Про це представниця країни-терористки повідомила в інтерв’ю російському пропагандистському медіа "МАТЧ ТВ".

"Себе як нейтрального спортсмена я не бачу. Мені, в принципі, незрозуміла позиція МОК. Вони ставлять такі умови й думають, що всі одразу побіжать виступати в нейтральному статусі? Якщо хтось зробить цей шлях, пливтиме, бігтиме, виступатиме на Іграх, вболіватиму, підтримуватиму. Буду рада, що хтось пройшов шлях заради своєї мрії.