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Українські команди невдало розпочали кваліфікацію на ESL Challenger Jönköping 2024 з CS 2

Сьогодні 15:01 121 0
Українські команди невдало розпочали кваліфікацію на ESL Challenger Jönköping 2024 з CS 2
#Монте, #B8, #Blessed

Джерело - Чемпіон.

2 квітня розпочалася закрита кваліфікація на ESL Challenger Jönköping 2024 з Counter-Strike 2. За єдину путівку на турнір змагалися 8 команд, серед яких три українські.

На першому етапі Monte (22) грали проти шведської Ninjas in Pyjamas (66), які за 15 хвилин до початку відбору оголосили про підписання українця Артема "r1nkle" Мороза. Поєдинок завершився перемогою шведів з рахунком 2:1, найкращим гравцем матчу став новачок команди.

Кіберспортивна команда В8 (49), з якої і перейшов українець, після втрати ключового гравця поступилася Apeks (20) з результатом 0:2. А ось Blessed (89) сенсаційно здолав учасників PGL Major Copenhagen 2024 Gamer Legion (21), вигравши дві мапи з трьох, і пройшов у наступний етап кваліфікації.

Monte та В8 потрапили у сітку останнього шансу і зіграли ще по одній грі проти Gamer Legion та шведського Metizport (29) відповідно. Команда В8 знову програла шведам з рахунком 2:0 та остаточно вилетіла з відбору, а Monte у напруженому поєдинку пройшли в наступний етап, де зіграють проти Apeks.

У верхній сітці Blessed без шансів програли Ninjas in Pyjamas і теж опустилися в сітку останнього шансу, де їхнім суперником буде Metizport.

Матчі українських команд розпочнуться 3 квітня о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2

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