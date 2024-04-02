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Три українські журналісти ввійшли в шорт-листи на здобуття найпрестижнішої премії спортивних медіа світу

Сьогодні 23:09 78 0
Три українські журналісти ввійшли в шорт-листи на здобуття найпрестижнішої премії спортивних медіа світу
#АСЖУ

Джерело - https://uspa.com.ua/news/9664-ukrayinski-zhurnalisty-u-short-lystah-na-zdobuttya-premiyi-aips-sport-media-awards-2023/?fbclid=IwAR3NYwLsWgKcXvphJHZ7-c_CESSVXJIkrfBN0h3H-1-fKJSrsQvyBxVRBBQ_aem_AcC8CAcfRN2GxgVowKj98zCOwXC-GsbwN3H8fjLzOm3TmxRzgx5whO-OdANbMQl.

Відомий документаліст Володимир Мула, фотограф Микола Синельников і активна львівська журналістка Алла Васьковська ввійшли в шорт-листи на здобуття найбільш престижної премії спортивних медіа світу AIPS Sport Media Awards 2023.

Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України.

Мула потрапив до номінації "Відео документалістика/Video Documentary" за свою спільну роботу з британським колегою Алексом Гейлом "Футбол повинен продовжуватися" /Football Must Go On (спільне виробництво студій TeleProstir Studio  та Paramount+) про життя футбольного клубу "Шахтар" у воєнні часи.

Синельников претендує на нагороду в номінації "Фото – портфоліо", продовжуючи творити серію унікальних фотографій "Stop War".

Васьковська – у номінації "Молоді репортери – мовлення"/ Young Reporters – broadcasting". 2024-го Алла подала на конкурс свою роботу, що вийшла в ефірі телеканалу "Перший Західний", про те, як українські солдати з ампутаціями грають у футбол.

Конкурс AIPS Sport Media Awards проводиться Міжнародною асоціацією спортивної преси шостий рік поспіль. Цього року на конкурс було подано 1890 заявок із рекордного числа країн – 141. Переможці визначаються в 11 номінаціях.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року АСЖУ провела нагородження найкращих атлетів України.

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