Три українські журналісти ввійшли в шорт-листи на здобуття найпрестижнішої премії спортивних медіа світу

Відомий документаліст Володимир Мула, фотограф Микола Синельников і активна львівська журналістка Алла Васьковська ввійшли в шорт-листи на здобуття найбільш престижної премії спортивних медіа світу AIPS Sport Media Awards 2023.
Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України.
Мула потрапив до номінації "Відео документалістика/Video Documentary" за свою спільну роботу з британським колегою Алексом Гейлом "Футбол повинен продовжуватися" /Football Must Go On (спільне виробництво студій TeleProstir Studio та Paramount+) про життя футбольного клубу "Шахтар" у воєнні часи.
Синельников претендує на нагороду в номінації "Фото – портфоліо", продовжуючи творити серію унікальних фотографій "Stop War".
Васьковська – у номінації "Молоді репортери – мовлення"/ Young Reporters – broadcasting". 2024-го Алла подала на конкурс свою роботу, що вийшла в ефірі телеканалу "Перший Західний", про те, як українські солдати з ампутаціями грають у футбол.
Конкурс AIPS Sport Media Awards проводиться Міжнародною асоціацією спортивної преси шостий рік поспіль. Цього року на конкурс було подано 1890 заявок із рекордного числа країн – 141. Переможці визначаються в 11 номінаціях.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року АСЖУ провела нагородження найкращих атлетів України.