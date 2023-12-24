Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України провела нагородження найкращих атлетів України 2023 року, визначених голосуванням членів АСЖУ. Нагородження відбулося у Києві, у залі Національного університету фізичного виховання та спорту.

Голосування спортивних медіа країни, яке мало на меті сформувати Десятку найкращих атлетів року, закінчилося 15 грудня. Вже з наступного дня АСЖУ у своїх соцмережах та на сайті оприлюднювало по два імені з рейтингу ТОП-10, починаючи з 10-ї позиції й рухаючись догори.

Неперевершена Ярослава

Відтак у день проведення церемонії інтригою залишалося лише ім’я переможця елітного рейтингу українського спорту. За присутності спортивних особистостей у залі, президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський оголосив ім’я переможниці рейтингу ТОП-10, яка й отримала звання Найкращого атлета року – Ярослави Магучіх. Перемога Ярослави у голосуванні була беззаперечною: цьогорічний яскравий тріумф Магучіх на чемпіонаті світу у Будапешті визначив її перевагу у голосах. Ярослава Магучіх набрали удвічі більше балів, ніж інша легкоатлетка, віцечемпіонка світу у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук (нагадаємо, Марина вигравала титул "Найкращого атлета" 2020 року.

Приз за Ярославу, яка зараз тренується за кордоном отримала в.о. президента Федерації легкої атлетики, чемпіонка світу та олімпійська призерка Ольга Саладуха, котра подякувала спортивним журналістам за їхню роботу та висловила переконання, що нагородження найкращих атлетів популяризує спорт у країні. Ярослава Магучіх записала відеозвернення до присутніх, в якому подякувала за визнання та сказала, що наступний олімпійський рік вимагає вадкої роботи.

Найкращим тренером 2023 року визнано особистого наставника Ярослави Магучіх Тетяну Степанову, котра тренує Ярославу з 2011 року. Приз отримав державний тренер України з легкої атлетики Олексій Сердюченко.

Ковтун – найкращий серед чоловіків

Якщо Ярослава перемогла у рейтингу "Найкращого атлета" незалежно від статі, то переможця номінації "Найкращий атлет серед чоловіків" визначила Експертна Рада АСЖУ, за рішенням якої це звання отримав спортивний гімнаст Ілля Ковтун. Безпрецедентне досягнення Іллі, котрий став першим в історії чоловічої спортивної гімнастики України віцечемпіон світу у багатоборстві, у поєднанні з його досягненнями на чемпіонаті Європи ("золото" та дві "бронзи"), Кубку світу (8 медалей та перемоги у двох заліках – на паралельних брусах та поперечині) й здобуттям олімпійської ліцензії у команді, визначили долю голосування.

Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Надюк-Горбачовою зараз перебуває на тренувальному зборі та відновлюється після двох складних операцій поспіль на правій ступні, тож записав відеоподяку для спортивних медіа.

А приз отримала віцепрезидентка технічного комітету Української федерації гімнастики, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова.

Команда року – футбольна Збірна України U-21

Командою року члени АСЖУ визнали збірну України U-21 з футболу, яка цього літа вийшла до півфіналу молодіжного Євро та здобула першу в історії українського футболу путівку на олімпійський турнір. Грудень – час футбольних канікул, тож відеопривітання прозвучало з вуст головного тренера Руслана Ротаня та капітана команди Артема Бондаренка, а приз отримав перший віцепрезидент Української асоціації футболу, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко.

Також АСЖУ відзначила спеціальними преміями окремих атлетів та ще одну команду.

Харлан – честь та гідність українського спорту

Фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася потиснути руку росіянці після поєдинку чемпіонату світу, показавши усьому світові неприпустимість змагання на спортивному майданчику з представниками країни, яка здійснює геноцид України, вбиваючи мирних мешканців та здійснюючи окупацію територій незалежної держави. За непохитність й твердість позиції та відданість України, спортивний подвиг, який змінив правила міжнародного спорту (внаслідок цього інциденту потиск рук після поєдинку перестав бути обов’язковим у фехтуванні, також Ольга Харлан отримала автоматичну олімпійську ліцензію від президента МОК) АСЖУ нагородила Ольгу Харлан спеціальною відзнакою "За честь та гідність України". Оля за два дні до церемонії була у Києві, тож отримала нагороду одразу ж після тренування.

Незламні захисники України

Спеціальною премією "Незламний дух України" було відзначено Збірну України, котра досягла успіху на Invictus Games (Іграх Нескорених). Українські ветерани здобули на цих змаганнях 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових, що стало найкращим результатом в історії виступу України на Іграх. Та головне, що прагнули відзначити спортивні журналісти, це – Сила Духу та прагнення до Перемоги українських захисників – ветеранів війни. Всупереч страшним пораненням та пережиті жахіття безжальної війни ці люди знаходять у собі віру та сили продовжувати жити й досягають значно більшого у спорті, ніж деякі фізично здорові й неушкоджені люди. Приз з рук легенди української спортивної журналістики Валентина Щербачова отримали четверо чемпіонів Invictus Games-2023 у – Дюссельдорфі Назар Вознюк (4 "золота" та 2 "срібла"), Володимир Товкис (3 "золота" та 1 "срібло"), Максим Зубов ("золото" та "срібло") та капітан Збірної України Олександр Маковей ("золото"). Ветерани були відчутно зворушені увагою.

"Повернення року" – Еліна Світоліна

Ще одну відзнаку – "Повернення року" отримала наша славетна тенісистка Еліна Світоліна, котра вихором увірвалася у професійний теніс після 13-місячної паузи, зумовленої народженням дитини. У травні цього року Еліна виграла турнір WTA 250 у Страсбурзі. Згодом, у червні, зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу іншого мейджора, до того ж найбільш "іконічного" – Вімблдону. На початку свого повернення тенісистка посідала 1081-ше місце у світовому рейтингу, а завершила цьогорічний сезон на 25-й позиції, відтак прогрес за рік склав фантастичні 1056 позицій! Еліна також надіслала відеоподяку спортивним медіа за отриману відзнаку.

Пресслужба АСЖУ