Миронюк: Стати чемпіонкою України — це була моя мрія

Джерело - НФФУ.

22-річна киянка Дарія Миронюк поділилася емоціями після перемоги на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві.

Спортсменка розповіла про свої враження в інтерв'ю для Національної федерації фехтування України.

"Я витратила три дні на дорогу до України. І за цей час ще й встигла захворіти, у мене була температура позавчора. Тому почувалася я не дуже добре. Але зібрала всі свої сили в кулак і зробила все, що могла. Я зрозуміла, що можу фехтувати незалежно від того, у якому я стані. Тому видихнула і просто фехтувала. Це була моя мрія – мати титул чемпіонки України. Я завжди була друга чи третя, і мені не вистачало золотої медальки. Тепер вона в мене є, і я щаслива", - сказала Миронюк.

Зазначимо, на турнірі Дарія виграла всі бої в групі і після цього додала до свого активу ще п’ять переможних поєдинків у турі прямого вибування.

У фінальному бою Миронюк здолала Анастасію Єрофеєнко.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.