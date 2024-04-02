Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 609
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 456
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 338
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 317
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 6203
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 490
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6977
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 663
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 645 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 578
Прямі трансляції

Миронюк: Стати чемпіонкою України — це була моя мрія

Сьогодні 15:43 91 0
Миронюк: Стати чемпіонкою України — це була моя мрія
Фото: Дмитро Путінцев
#Миронюк, #фехтування

Джерело - НФФУ.

22-річна киянка Дарія Миронюк поділилася емоціями після перемоги на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві.

Спортсменка розповіла про свої враження в інтерв'ю для Національної федерації фехтування України.

"Я витратила три дні на дорогу до України. І за цей час ще й встигла захворіти, у мене була температура позавчора. Тому почувалася я не дуже добре. Але зібрала всі свої сили в кулак і зробила все, що могла. Я зрозуміла, що можу фехтувати незалежно від того, у якому я стані. Тому  видихнула і просто фехтувала.

Це була моя мрія – мати титул чемпіонки України. Я завжди була друга чи третя, і мені не вистачало золотої медальки. Тепер вона в мене є, і я щаслива", - сказала Миронюк.

Зазначимо, на турнірі Дарія виграла всі бої в групі і після цього додала до свого активу ще п’ять переможних поєдинків у турі прямого вибування.

У фінальному бою Миронюк здолала Анастасію Єрофеєнко.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 1215
NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 1975
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 6203
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 14713
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6977
Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка 1578
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339119 9
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92416
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30448
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65354
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16468 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36381