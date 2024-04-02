Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6512
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 4241
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 407
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 398
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 530 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 498
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 4472
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 311
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Вчора 13:58 5320
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Вчора 12:00 389682 12
Прямі трансляції

Ягодка всьоме переміг: результати чемпіонату України-2024

Сьогодні 08:21 118 0
Ягодка всьоме переміг: результати чемпіонату України-2024
Фото: Павло Кубанов
#Андрій Ягодка

Джерело - НФФУ.

Відбулися змагання третього дня комплексного чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.

Сьоме особисте золото національної першості виграв 35-річний одесит Андрій Ягодка, на п’єдестал пошани він підіймається 11-й рік поспіль.

Про це інформує Національна федерація фехтування України.

Також нагороди розіграли у чоловічій шпазі та жіночій рапірі.

Шпага (чоловіки)

  • 1 місце - Руслан Тимошенко
  • 2 місце - Євгеній Горбачук
  • 3 місце - Володимир Станкевич
  • 3 місце - Ігор Рейзлін

Рапіра (жінки)

  • 1 місце - Дарія Миронюк
  • 2 місце - Анастасія Єрофеєнко
  • 3 місце - Катерини Буденко
  • 3 місце - Аглая Борисова

Шабля (чоловіки) 

  • 1 місце - Андрій Ягодка
  • 2 місце - Олексій Стаценко
  • 3 місце - Олександр Каракай
  • 3 місце - Василь Гумен

Нагадаємо, у перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і Клода Юнеса.

У командних змаганнях в другий день у чоловічій рапірі переміг Львів-1, в жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 10290
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6512
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 5320
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 389682 12
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4472
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94835
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45975
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38080
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20925 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25921
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361848 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92402