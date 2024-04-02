Ягодка всьоме переміг: результати чемпіонату України-2024

Джерело - НФФУ.

Відбулися змагання третього дня комплексного чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.

Сьоме особисте золото національної першості виграв 35-річний одесит Андрій Ягодка, на п’єдестал пошани він підіймається 11-й рік поспіль.

Про це інформує Національна федерація фехтування України.

Також нагороди розіграли у чоловічій шпазі та жіночій рапірі.

Шпага (чоловіки)

1 місце - Руслан Тимошенко

2 місце - Євгеній Горбачук

3 місце - Володимир Станкевич

3 місце - Ігор Рейзлін

Рапіра (жінки)

1 місце - Дарія Миронюк

2 місце - Анастасія Єрофеєнко

3 місце - Катерини Буденко

3 місце - Аглая Борисова

Шабля (чоловіки)

1 місце - Андрій Ягодка

2 місце - Олексій Стаценко

3 місце - Олександр Каракай

3 місце - Василь Гумен

Нагадаємо, у перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і Клода Юнеса.

У командних змаганнях в другий день у чоловічій рапірі переміг Львів-1, в жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.