Ягодка всьоме переміг: результати чемпіонату України-2024

Джерело - НФФУ.
Відбулися змагання третього дня комплексного чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.
Сьоме особисте золото національної першості виграв 35-річний одесит Андрій Ягодка, на п’єдестал пошани він підіймається 11-й рік поспіль.
Про це інформує Національна федерація фехтування України.
Також нагороди розіграли у чоловічій шпазі та жіночій рапірі.
Шпага (чоловіки)
- 1 місце - Руслан Тимошенко
- 2 місце - Євгеній Горбачук
- 3 місце - Володимир Станкевич
- 3 місце - Ігор Рейзлін
Рапіра (жінки)
- 1 місце - Дарія Миронюк
- 2 місце - Анастасія Єрофеєнко
- 3 місце - Катерини Буденко
- 3 місце - Аглая Борисова
Шабля (чоловіки)
- 1 місце - Андрій Ягодка
- 2 місце - Олексій Стаценко
- 3 місце - Олександр Каракай
- 3 місце - Василь Гумен
Нагадаємо, у перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і Клода Юнеса.
У командних змаганнях в другий день у чоловічій рапірі переміг Львів-1, в жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.
Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.