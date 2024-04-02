Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції

Онофрійчук посіла третю сходинку в змаганнях зі стрічкою.

Джерело - УФГ.

Українська збірна з чотирма нагородами завершила виступи на Гран-Прі Франції-2024 з художньої гімнастики, яке проходило у місті Тьє.

Таїсія Онофрійчук завоювала бронзу в змаганнях зі стрічкою.

Про це інформує Українська федерація гімнастики.

Нагадаємо, Вікторія Онопрієнко виграла дві золоті медалі з м’ячем та обручем.

Українська команда у групових вправах здобула бронзові нагороди гран-прі.

Таїсія також була восьмою у вправах із м’ячем, а Поліна Городнича посіла 8 місце у змаганнях із обручем.

Раніше ми повідомляли, що Онопрієнко стала призеркою Гран-Прі Іспанії.